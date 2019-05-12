35 قتيلا وجريحا بمواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" غرب الجوف

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، عن رئيس عمليات اللواء 122 مشاة العقيد محمد درهم، أن "مجموعة من عناصر الحوثيين حاولت التسلل إلى مواقع للجيش في جبهة حام بمديرية المتون غرب الجوف".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأكد العقيد درهم "إحباط محاولة الحوثيين وتكبيدهم أكثر من 15 قتيلا وإصابة آخرين".

وأشار إلى "استهداف مدفعية الجيش مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة حام، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم وتدمير آليات قتالية".

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من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، ان الجماعة شنت عملية هجومية على مواقع للجيش في جبهة حام بمديرية المتون.

وأضافت، أن "أنصار الله" أطلقت صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" على تجمعات للجيش خلال العملية.

ووفقا لـ" المسيرة" أسفرت العملية عن مقتل 5 جنود من الجيش وإصابة 15 آخرين، وإعطاب دبابة بصاروخ موجة وآلية.