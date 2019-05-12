"أنصار الله" تعلن استهداف تجمعات للجيش السعودي في عسير بطائرة مسيرة مفخخة

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ هجوماً بطائرة قاصف "ك 2"، على تجمعات للجيش السعودي في الربوعة بقطاع عسير جنوب غربي السعودية".
وتتواصل، منذ 26 مارس / آذار 2015، معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وقوات تحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة وبين "الحوثيين" من جهة أخرى.
وبفعل المعارك المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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