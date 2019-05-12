سفير المملكة لدى الأردن يقيم مأدبة إفطار بحضور كبار المسؤولين الأردنيين والسفراء

صحيفة الخليج الإلكترونية

أقام صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، مأدبة إفطار مساء اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان.

وحضر المأدبة صاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين، ورئيس مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل الفايز، وعدد من الوزراء والأعيان والنواب ومفتي الأردن، وسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الأردن، وكبار الضباط والملحقون العسكريون لدى الأردن، وكبار المسؤولين الأردنيين، ووجهاء وشيوخ العشائر، وعدد من الإعلاميين وممثلو وسائل الإعلام المحلية والدولية، وأعضاء سفارة المملكة وملحقياتها في الأردن.

ورحب سموه بالجميع وهنأهم بشهر رمضان المبارك، داعيًا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات، مؤكدًا على متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول العربية والإسلامية.

وتبادل الحضور خلال الحفل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الأخوية الراسخة فيما بينهم.

Advertisements