الأهلى يقتل #سموحة بهدف 8+90 ويغرد منفرداً فى صدارة #الدوري_المصري

صحيفة الخليج الإلكترونية

انتزع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى فوزا صعبا من سموحة بهدف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي و أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن اشرف وعلي معلول، وعمرو السولية وحمدي فتحي و حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحي، و وليد أزارو.

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بينما بدأ سموحة المباراة بتشكيل يضم كل من: محمد أبو جبل، ومحمود معاذ، رجب نبيل، احمد حمص، ايدي ايمومو، حسام حسن، ديريك، أحمد صبحي، شريف رضا، ابراهيم عبد القوي، فارس مجاهد.

ادار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم أمين محمد عمر، وعاونه كل من محمود أبوالرجال “مساعد أول” و يوسف البساطى “مساعد ثان” و محمود رشدي “حكما رابعا”.

سجل هدف اللقاء الوحيد الأنجولي جيرالدو في الدقيقة 98 من اللقاء، بعدها نزل أعضاء الجهاز الفني لسموحة إلى أرضية الملعب للاعتراض على أمين عمر حكم المباراة.