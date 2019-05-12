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#الاهلي يدك شباك #الفيصلي برباعية لهدف

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

تفوق الاهلي على مضيفه الفيصلي برباعية لهدف في لقاء الفريقين على ملعب المجمعة ضمن الجولة 29 من دوري الامير للمحترفين ..

سجل للاهلي نيكولا ستانسيو ، عبدالفتاح عسيري ، دجانيني ، عثمان الحاج ، فيما سجل للفيصلي محترفه دييغو كالديرون ، وبذلك يصعد الاهلي الى النقطة 52 في المركز الخامس ، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 43 نقطة في المركز السادس ..

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