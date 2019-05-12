الاهلي يدك شباك #الفيصلي برباعية لهدف

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صحيفة الخليج الإلكترونية
تفوق الاهلي على مضيفه الفيصلي برباعية لهدف في لقاء الفريقين على ملعب المجمعة ضمن الجولة 29 من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين ..
سجل للاهلي نيكولا ستانسيو ، عبدالفتاح عسيري ، دجانيني ، عثمان الحاج ، فيما سجل للفيصلي محترفه دييغو كالديرون ، وبذلك يصعد الاهلي الى النقطة 52 في المركز الخامس ، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 43 نقطة في المركز السادس ..
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