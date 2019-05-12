الباطن يهبط رسمياً بالخسارة أمام #أحد

صحيفة الخليج الإلكترونية خسر فريق الباطن مواجهته امام أحد بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 29 من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب نادي الباطن . واهدر الباطن ركلة جزاء عبر محترفه كريستيان داكروز في الدقيقة 36 ، فيما سجل أحد هدفه عبر محمد مجرشي في الدقيقة 40 ، وبذلك يهبط الباطن رسمياً في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة ، فيما كان أحد قد هبط مسبقاً برصيد 18 نقطة في المركز السادس عشر والاخير ..

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