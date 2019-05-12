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#دوري_كأس_محمد_بن_سلمان_للمحترفين :#الهلال يحافظ على آماله بهدف نظيف امام #الاتفاق

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

تفوق الهلال بهدف نظيف على مضيفه الاتفاق في لقاء الفريقين على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة 29 من دوري الامير للمحترفين ..

وسجل هدف الهلال محترفه البرازيلي كارلوس ادواردو في الدقيقة 51 ، فيما اهدر قوميز ركلة جزاء في الدقيقة 88 ، ليتفوق الهلال بهدف نظيف و يصل الى النقطة 66 في وصافة الترتيب ويتبقى له مواجهة اخيرة امام الشباب وينتظر تعثر النصر امام الباطن لتحقيق اللقب ، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر ..

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