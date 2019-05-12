الاتحاد يضرب #الفتح بسداسية ويعلن بقائة في #دوري_كأس_محمد_بن_سلمان_للمحترفين

صحيفة الخليج الإلكترونية

ضمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن اكتسح ضيف الفتح، يوم السبت، بستة أهداف مقابل هدفين، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري.

وتقدم الفتح أولاً بتسجيله هدف السبق، عند الدقيقة 8 عن طريق ساسا جوفانوفيتش، فيما عدل النتيجة لصالح الفريق الغربي 16 أليكساندر بريوفيتش، قبل أن يضيف كارلوس فيلانويفا وروماريو الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 18 و22، ليعود فيلانويفا مرة أخرى ويسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد 4-1.

وفي الشوط الثاني، قلص ساسا جوفانوفيتش لاعب الفتح النتيجة لصالح فريقه عند الدقيقة 63، قبل أن يعود اليكساندر بريوفيتش ويسسجيل هدفين في الدقيقتين 66 و70، ليبصم بذلك على الهاتريك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 34 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة الـ35 في المركز الثامن.