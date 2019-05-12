دوري_الامير_محمد_بن_سلمان : هاتريك حمدالله يحسم لقاء #الحزم ويقرب #النصر من حسم اللقب

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صحيفة الخليج الإلكترونية
اقترب فريق النصر من تحقيق لقب دوري الامير محمد بن سلمان بفوزه على مضيفه الحزم بثلاثية دون رد في لقاء الفريقين على ملعب نادي الحزم بالرس ضمن الجولة التاسعة والعشرين وقبل الاخيرة في مسيرة الدوري ..
وسجل أهداف النصر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله حيث تقدم بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة ، ثم عزز بالهدف الثاني في الدقيقة 26 ، قبل ان يؤكد بالهدف الثالث في الدقيقة 66 ، ليتفوق النصر بثلاثية دون رد ويصل الى النقطة 67 ، ويتبقى له مواجهة اخيرة امام الباطن الذي تأكد هبوطه رسمياً في الرياض حيث فوز النصر يضمن له اللقب ، فيما تجمد رصيد الحزم عند 30 نقطة في المركز
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