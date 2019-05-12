رسميًّا .. #أبها بطلًا لـ #دوري_الدرجة_الأولى

صحيفة الخليج الإلكترونية

تُوج نادي أبها ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، وذلك بعد مرور 37 جولة من عمر المسابقة.

وعلى الرغم من خسارة نادي أبها بالأمس من نادي القيصومة في الجولة الـ37، لكن أبها تُوج باللقب، وذلك بعد تعادل نادي ضمك مع فريق العين في الجولة ذاتها.

ويذكر أن أبها نجح في حسم اللقب بالتواجد في المركز الأول برصيد 68 نقطة وبفارق أربع نقاط عن نادي ضمك صاحب المركز الثاني.

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جدير بالذكر أن ناديي أبها وضمك صعدا للدوري السعودي للمحترفين حيث سيشاركان في المسابقة في الموسم المقبل.

وسيواجه أبها فريق الخليج في الجولة الـ38 والأخيرة في دوري الدرجة الأولى يوم الأربعاء المقبل، بينما سيواجه فريق ضمك منافسه فريق العدالة يوم الأربعاء المقبل أيضًا.

وهبط نادي أحد بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى من دوري المحترفين، وذلك باحتلاله المركز السادس عشر والأخير في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين.