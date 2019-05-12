شن حربا على الإعلام واتهمه بالمقتول على بوابة الفضح.. عبدالله الشريف لـ صحيفة الخليج الإلكترونية ..

الخليج - محمد الطيّار

الملك سلمان عفى عني وأقوى حوار منحني شرفه الامير سلطان

اليهود واقع.. وخلافنا معهم في جزئية الارض

أمريكا وتهديد أيران.. قرقعة صحون ستنتهي بلا تكسير

الايرانيون أجبن من أن يطلقون على أنفسهم رصاصة… واغلب حروبهم بالوكالة

انا خبل بالفطرة لكنني سلفي الانتماء والجذور

صحفنا اليوم تتسول الإعلام وإداراتها أول من علق لها مشانق الموت الأبدي

حوار اجراه محمد الطيار : مهنة المتاعب او السلطة الرابعة كما يطلق عليها مهنة مثيرة للجدل لمن عشقها وعمل فيها بجد واخلاص.. ضيفنا ممن عاش الكثير من القصص والأحداث في تجارب مثيرة وتنقل بين عدة دول كصحافي سعودي عبدالله الشريف لايحبذ الالقاب أو المسميات رغم انه تسنم الكثير منها إلا أنه يحب لقب صحافي فقط .. عبدالله الشريف عاش تجارب الحرب والسلم والمواقف المرعبة والمضحكة .. وكاد أن يصل إلى حبل المشنقة ثم الإعدام رميا بالرصاص..لكن الأقدار انقذته..طرده الرئيس الليبي معمر القذافي وعاد متسللا من طرابلس الغرب إلى مرسى مطروح وحكمت عليه لجنة البعث بالإعدام مع عددا من الكويتيين وهرب من سجن البصرة وهرب مع القنصل البحريني بالكويت إلى بغداد ثم الأردن بجواز سفر بحريني مزور .. في حوارنا مع الصحافي عبدالله الشريف الكثير من الاثارة والأحداث.

فقد عمل بصحيفة الرأي العام الكويتية وانتقل إلى القاهرة ليعود في النهاية إلى وطنه السعودية ..عمل مديرا للتحرير في صحيفة البلاد ثم مديرا تنفيذا لصحيفة الندوة “مكة حاليا” ثم مديرا لتحرير صحيفة المدينة ومديرا اقليميا بالمنطقة الوسطى..ورغم كل ذلك لم يستقر به الحال في عمل واحدا ولديه قناعة مطلقه عن شخصية الصحافي التي لايزال يبحث عنها في الكثير ممن تسنموا رئاسة تحرير الصحف وهو يرى أن الكثير منهم يكُتب لهم وان المطبخ الصحافي ينقذهم امام المسؤل ولو طلب الاخير ممن يكلفهم بالعمل أو المرافقة في كتابة رأي لانكشفت اوراق الكثير منهم أمامه لكن “الأمور ماشية ” على حد قوله

إعلامنا مقتول على بوابة الفضح..

بداية عبدالله ماذا تشاهد في الصحافة السعودية؟

**اهلا وسهلا بكم وبصحيفتكم الغراء .. اشكركم على المقدمة التي قد لااستحقها.. حول سؤالكم عن الصحافة السعودية ..حقيقة هي في تقدم مستمر وان كانت تنقصها الكوادر وينقصها التدريب وممارسة المهنة بعيدا عن المطبخ الذي يخدمهم.. صحافتنا بحاجة أكثر إلى قيادات تعمل لها وليس لنفسها وهنا مكمن المصيبة .

ماذا تقصد بذلك؟

** انت تجرني إلى الإثارة..اتمنى ان تعفيني من ذلك ..!

ليست إثارة وإنما بوح ..ولعلك تتحدث لما عرف عنك من المباشرة في الحديث..؟

** حسنا .. نحن منذ أمد بعيد لم نرى أو نشاهد محرر صحفي بسيط يذهب في مناسبات عالمية أو يشارك في الاحداث..بل أنظر إلى التغطيات الإعلامية في الحد الجنوبي هل هناك مراسلين سعوديين في قلب الحدث..لا اريد ان افتح هذا الباب لكنك أردت البوح وهذا جزء منه .. نحن نملك كوادر سعودية جريئة لكنها لم تعُطى الفرصة.

.. الصحف قتلتها ادارات فاشلة ..

هل ترى أن الصحف الورقية تحتضر؟

**هذه موجه عالمية تطال كل ماهو مقروء..حتى الكتب لم يعد أحدا يهتم بها كثيرا وهي موجودة بين ناظري المتلقي بضغطة زر .. والصحف ستبقى تكافح هذه المصيبة التي حلت بها لكنها ستبقى حتى أخر رمق وربما هذا الرمق سيمتد لعامين قادميين وبعض الصحف يقاتل مسؤوليها في أروقة الحكومة من أجل الدعم وكانوا في السابق مطمئنين أن احدا لايستغني عنهم لكن البعض منهم للاسف لم يعالج اوضاع مؤسسته فتركها حتى تهاوت والان البعض منها ايضا يتسول من أجل البقاء..وهذه مشارف النهاية.

مشاهير التواصل استغلوا ضعف إعلامنا

بعض المؤسسات والأجهزة الحكومية يختارون نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي رغم الضعف الثقافي والسياسي لديهم لتوصيل رساله المؤسسات والأجهزة الحكومية للرأي المحلي والإقليمي مارأيك بذلك؟

** هذه ايضا مصيبة اخرى حلت بأعلامنا فبعد ضعف بعض ادارات المؤسسات الصحفية قفز مشاهير التواصل الاجتماعي على ظهورهم واستطاعوا رغم ضعف ثقافتهم وحسهم الإعلامي أن يخترقوا القطاعات الحكومية والخاصة ..الان المعلن يحتاج أن يعرف كم لديك متابع كي يثق في وصول رسالته وليس كم تطبع من جريدة .. كانت بعض الصحف وكوادرها التسويقية تخدع المعلن وتكلف من يتصل به ليوهمه أن سلعته ضربت السوق لكن اليوم يستطيع المعلن معرفة عدد من قرأ عن سلعته وبالأرقام ..لكن مشاهير السوشيال ميديا خرجوا عن خط الإعلام والاعلان إلى السماجة في الطرح وأحيانا الانحلال من أجل المال ومن هنا يكمن الخطر اذا لم نتنبه لذلك ..

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.. لم اعد احتمل السجون

على من تعول بالنهوض بالصحافة والإعلام السعودي؟

*على المسؤل الذي يقودهم بشكل خاطيء نحو فقدان الهوية..لا تسألني كيف ..لأنني تجاوزت الخمسين ولم اعد احتمل السجن.. لكن يمكن الاجابة عن متى وأين لاحقا ..

.. انا خبل بالفطرة..

يا عبدالله هل انت ليبرالي او سلفي او حداثي او تنويري؟

** بعد ان اصبحت عاطلا ..”انا خبل بالفطرة ” ولم اعرف من أين تؤكل الكتف الا بعد ان فقدت اسناني واصبح اللحم قاسيا لكنني مع الخيل ياشقراء.. وفي داخلي سلفي الانتماء والجذور

.. صب قهوووة..

بالكاد انك وقفت وركضت صحفيا بحرب الخليج الأولى و الثانية وكتبت عن الأزمات التي ضربت منطقتنا ماذا تحلل الفترة القادمة للمنطقة؟

** لم استوضح مفهوم سؤالك لكنني سأجيب على قدر فهمي .. كل مايحدث “قرقعة صحون” وماتراه وتسمعه لن يخرج عن ضغوط تبحث عنها أمريكا لصالح ابنتها إسرائيل.. الفرس لايستطيعون إطلاق رصاصة الموت على أنفسهم وبعد التسعينيات من القرن المنصرم كل حروبهم معنا بالوكالة..ستتوقف الأمور قليلا وسيرتفع النفط مرة أخرى رغم كل المواثيق العالمية لأن السوق محتاج لذلك وسنعيش في بحبوبة قادمة لن نستثمرها كالمعتاد..

الأسطول الأمريكي بالخليج العربي والمدمرات تحيط بها ورائحة تفوح؟ ماذا تقول..

** كان لي صديق اعلامي يقول دوما عن كل حادثة ..” صب قهوة طال عمرك ” وأضيف .. البوارج تأتي خماصا وتعود بطانا..

تقارير تكشف ان هناك مصالح امريكية ايرانية من تحت الطاولة. رأيك؟

** إيران ستقدم تنازلت كبيرة تسيل على أثرها لعاب امريكا والغرب ..وعلى القاريء الحصيف أن يحلل الجواب ..

..اليهود واقع لماذا نرفضه..

هل تؤيد التطبيع مع اسرائيل ؟ ولماذا؟

** دعني اقول لك .. الم يصالحهم رسول الله صل الله عليه وسلم ويتعايش معهم ؟ إذا ماالمانع أن نفعل ذلك أن كان ذلك لايؤذي اشقاؤنا العرب .. نحن اليوم في عالم مفتوح وليس من مصلحة الجميع هذا البعد ..اليهود موجودين منذ آلالاف السنين وهم جزء من الديانات السماوية التي انزلت إلى الأرض.. نحن فقط نختلف معهم في جزئية اغتصاب ارض عربية لكنهم في الواقع هم تجار العالم ..وإسرائيل خرجت من رحم اليهودية التي نؤمن بها كرسالة سماوية ومن المستحسن أن نتحاور معهم بشأن الحقوق المغتصبة ولم يعد في هذه المرحلة للقتال جدوى.. انظر ماذا يحدث بين قيادة حماس وماترتكبه من حماقات بحق اهلنا في غزة .هي تطلق صاروخ أو حتى عشرة صواريخ بدائية وتتلقى القصف اليومي على شعب أعزل ثم يتباكون على ماحل بهم وهم من يرمي بنفسه للتهلكة..الحكمة تقول ان لاأوجه عدوا يملك الصواريخ وبيدي سيفا.. اتكلم عن حكمة وليس ضعف أو خوف ..من الاجدر لنا أن نوقف مهازل بعض القيادات الفلسطينة التي تقتل أهلنا العُزل بحماقة لم نرى لها مثيل.. انا مع السلام ومع الصداقة ومع الانفتاح على كل العالم متسلحا بديني وعقيدتي وليس بجلباب لايسعني.

..حالات فردية وسيعودون…

تزايد هروب الفتيات للخارج. ومنهن اعتنقت المسيحية! ماهو السبب؟ وماهو الحل ؟

** هذا الهروب الذي حدث بين ثلاثة أو حتى عشرة فتيات لا يشكل حالة مجتمعيه بل حالة فردية وإغواء سرعان ماتنكشف اوراقه.. البعض من ابنائنا ذهب إلى الغرب مذهولا ولم يعد يرغب بالعودة لإنبهاره بالوضع العام وعندما يمكث قليلا يشعر بالفرق والتعامل والضياع وانا شخصيا اعتبر ماحدث هو حالة فردية ليس أكثر بدليل توقفها حاليا..

.. الشورى بحاجة لغربلة ولايصلح منتخبا..

هل تؤيد مجلس شورى منتخب؟ لماذا؟ وماهو البديل؟

** لسنا مؤهلين حاليا لذلك كمجتمع..نحن لم ننجح في المجالس البلدية ومجالس الغرف التجارية وهي منتخبة. وليغضب من يغضب فهناك عقلية لاتزال تعمل على “تكفى.. ودبر لي واسطة ” فما بالك أن وصلت للشورى.. سيكون الحال..كيف الحال

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كانت هذه تفاصيل خبر شن حربا على الإعلام واتهمه بالمقتول على بوابة الفضح.. عبدالله الشريف لـ صحيفة الخليج الإلكترونية .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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