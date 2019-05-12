مشجع يقتحم الملعب ويحتضن مدرب #الاتحاد

صحيفة الخليج الإلكترونية

تفاجأت الجماهير في ملعب الجوهرة المشعة بقيام أحد مشجعي نادي الاتحاد باقتحام الملعب واحتضان مدرب الاتحاد خوسيه لويس سييرا خلال مباراة الاتحاد مع الفتح في الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقام مشجع الاتحاد باحتضان المدرب سييرا وقبل رأسه، في إشارة إلى شكره على كل ما قدمه للنادي خلال الفترة الماضية، وقام المدرب بتبادل الأحضان مع المشجع.

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وكان سييرا قد تولى تدريب الاتحاد منذ شهرين، واستطاع قيادة الفريق إلى منطقة الأمان بعدما كان مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، كما وصل مع الاتحاد إلى نهائي كأس الملك، لكنه خسر من التعاون.

ويحظى مدرب الاتحاد سييرا بحب كبير من جانب الجماهير، حيث ترى أنه صاحب فضل كبير في تحسن النتائج ومستويات الفريق في الموسم الحالي.