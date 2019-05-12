راشد العوبد: بطولة الشارقة الرياضية مجتمعية وإعلامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أشاد راشد العوبد مدير قناة الشارقة الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية في نسختها الرابعة بالمستوى الفني والتنظيمي لمباريات الجولتين الأولى والثانية، وتوجه بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للرعاية الكريمة للبطولة للموسم الرابع على التوالي.

وتقدم العوبد بالشكر أيضاً إلى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وجميع الشخصيات الرياضية التي حرصت على متابعة حفل الافتتاح.

وقال العوبد إن بطولة الشارقة الرياضية أكبر من مجرد بطولة رياضية تنافسية بل هي بطولة مجتمعية رياضية وجماهيرية تسهم في ربط العمل الرياضي والإعلامي والمجتمعي في قالب واحد هدفه خدمة كل شرائح المجتمع لأجل خدمة وإسعاد الجمهور ولذلك تحرص قناة الشارقة الرياضية واللجنة المنظمة للبطولة على الاهتمام بالجمهور وتسهيل كل سبل الراحة له.

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وأكد أن البطولة ارتبطت بالشغف الجماهيري الذي سيزداد مع ارتفاع درجة الإثارة والندية في البطولة، وأضاف «هناك أماكن مخصصة للعائلات، والنسخة الرابعة لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية تدعو الجماهير الوفية للمشاركة في البطولة بالحضور الكبير للاحتفال معنا بكل يوم يمر من أيام البطولة ومساندة وتشجيع الفرق واللاعبين لإثراء هذا الحدث الرياضي ومضاعفة الحماس والندية على ميدان صالة ملعب نادي الشارقة الرياضي - الحزانة».

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقاً من فئة الكبار موزعين على أربع مجموعات، إلى جانب ستّ فرق في منافسات الناشئين تحت 14 سنة على مجموعتين، حتى 19 مايو المقبل.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة جوائز قيّمة للجمهور الحاضر في المدرجات وعائلاتهم، حيث سيتم تقديم أجهزة إلكترونية وهواتف، وأجهزة لوحية، إضافة إلى تذاكر سفر قيمة من العربية للطيران، وجوائز نقدية فورية حيث خصصت اللجنة فقرات سحب على الهواء مباشرة للجمهور تقام ما بين المباريات طوال أيام المنافسة إلى جانب حضور ضيوف مميزين طوال أيام البطولة من مشاهير الرياضة وكرة القدم والفن ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويشهد اليوم الأحد مواجهات ساخنة بين فرق المجموعة الثانية حيث يلتقي كلّ من الإمبراطور مع البحري في أولى المواجهات عند الساعة 10 مساءً، فيما يلتقي من فرق المجموعة الثالثة الوحدان وإيه بي إل جروب في اللقاء الثاني عند الساعة 11 مساءً، ويتواجه فريقا المجموعة الرابعة الشباب وخورفكان عند الساعة 12: 10 مساءً، وفرق المجموعة الأولى شرطة الشارقة وفهود زعبيل عند الساعة 1: 15 ليلاً.

يذكر أن قناة الشارقة الرياضية بدأت العمل في عام 2007 تحت مظلة مؤسسة الشارقة للإعلام، كمنصّة رياضية متخصصة ومستقلة في مجال التغطيات الميدانية والمواكبة الإعلامية لباقة متعددة من الفعاليات والبطولات الرياضية، مثل مهرجان الشارقة الرياضي الصحراوي الذي تنظمه القناة سنوياً، فضلاً عن تغطيات لأبرز الأحداث المحلية مثل بطولة الأندية العربية للسيدات، وسباقات الزوارق السريعة، وطواف الشارقة الدولي للدراجات، والدوري البلجيكي لكرة القدم، وغيرها من المنافسات الرياضية المحلية والعربية والدولية.