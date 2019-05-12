ناشئة الشارقة تنظم بطولات رمضانية في كرة قدم الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، البطولات الرمضانية الخمس لكرة قدم الصالات التي تُنفذ في مراكزها بكل من واسط والمدام وخورفكان ودبا الحصن وكلباء للعام الخامس عشر على التوالي، بإجمالي 740 لاعباً من فئتي الناشئة والشباب في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، بهدف نشر ثقافة الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية، بما يسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية والمحافظة على الصحة العامة.

ويشارك في بطولة ناشئة خورفكان 160 لاعباً يمثلون 8 فرق في فئة الناشئة، و8 فرق لفئة الشباب، وأسفرت مباريات فئة الناشئة عن فوز فريق العميد على الزعيم بسداسية نظيفة، وتعادل فريقا الأبطال والمرحوم عبد القادر، وخسر أتلتيكو مدريد من الصناعية بنتيجة 2-4 وتغلب مان يونايتد على نسور خورفكان بنتيجة 1-صفر.

وتضم رمضانية ناشئة كلباء 140 لاعباً يشكلون 8 فرق لفئة الناشئة و6 لفئة الشباب، واكتسح فريق يونايتد نظيره نمور كلباء بنتيجة 6-0، وفاز فريق ناشئة كلباء على فريق ريال مدريد بنتيجة 5-2 في مباريات فئة الناشئة، فيما خسر فريق أياكس من فريق الذئاب بنتيجة 9-3 في مباراة فئة الشباب.

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ويشارك في رمضانية دبا الحصن 12 فريقاً بواقع 6 فرق لكل فئة، وفاز فريق الإمبراطور على فريق القوة 3-2، والسيتي على مدريد 6-1.

وانطلقت منافسات رمضانية ناشئة المدام بمشاركة 140 لاعباً يمثلون 6 فرق لفئة الناشئة، و8 لفئة الشباب، وفاز فريق أشبال الذيد على فريق الوحدات بنتيجة 2-1، كما انتصر فريق التسامح على فريق النسور بنتيجة 9-1.

أما رمضانية ناشئة واسط فيشارك فيها 16 فريقاً بواقع 8 فرق لكل فئة، وفاز فريق الجوكر على فريق العالمي برباعية نظيفة، كما فاز فريق 84 على نظيره ليفربول بسباعية نظيفة، بينما فاز فريق الفهود على الأهلي 4-2، وفريق كوماندوز على الملك بنتيجة 6-5 في مباريات فئة الشباب.