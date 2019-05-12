«الإمبراطور» يعرقل «الملك» ويلحق به الخسارة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل الشارقة في حسم لقب دوري الخليج العربي، بل تعرض لخسارته الأولى هذا الموسم، بعد سقوطه أمام الوصل في زعبيل 2-3 في مباراة مثيرة و«مجنونة». وقبل مرحلتين من الوصول إلى ختام البطولة، بقي الشارقة في الصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن شباب الأهلي.

وتقدم فابيو ليما للوصل في الدقيقة 39، لكن علي الظنحاني أدرك التعادل (65)، وعاد «الإمبراطور» للتقدم من جديد عبر علي صالح (73)، ولكن كورونادو عادل للشارقة من ركلة جزاء في الدقيقة 83، ثم طرد شاهين عبدالرحمن مدافع «الملك»، ويسجل الوصل هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق ليما.

وحافظ العين على مركزه الرابع المؤهل للمشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل بفوزه الصعب على دبا الفجيرة بهدفين سجلهما عامر عبدالرحمن في الدقيقة 22 وكايو (90+4).

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ورفع العين رصيده إلى 43 نقطة، وبقي دبا الفجيرة في المركز الأخير وله 13 نقطة.

وأبقى الوحدة الخامس بفارق المواجهات المباشرة عن العين على آماله بالمشاركة في البطولة القارية بفوزه على مضيفه عجمان بثلاثة أهداف سجلها سيبابستيان تيغالي (53 و76 و83)، مقابل هدف لتيام (87).

واصبح تيغالي متصدر ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفاً، ثاني أكبر هداف في تاريخ دورينا بوصوله إلى الهدف 135 منذ انضمامه للوحدة في 2013.

ويحتل فهد خميس مهاجم الوصل السابق صدارة هدافي الدوري الإماراتي برصيد 165 هدفاً (1980-1997).