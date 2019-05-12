7 متنافسين في اليوم الرابع لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيهاب عطا

شهدت فعاليات اليوم الرابع للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، تنافس 7 متسابقين على المراكز الأولى، بقوة الحفظ والأداء وأصواتهم الندية، بحضور جماهيري، وسط أجواء إيمانية، وقد تقدمهم إبراهيم بوملحة، مستشار صاحب السموّ حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، ونائب رئيس وأعضاء اللجنة، وممثلو رعاة اليوم الرابع تعاونية الاتحاد، ومجموعة السركال، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة دبي للثقافة والفنون، وعدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي والقنصلي المؤازرين لمتسابقيهم، وجمهور الحضور المتابع لفعاليات المسابقة.

تسابق أمام لجنة التحكيم، أحمد عشيري، من المغرب، ودوكوري عمر، من الكونغو برازافيل، وعلي خالد، من العراق، ومحمد مأمون، من غامبيا، وسيد نوري، من أفغانستان، وجميل سيماكولا، من أوغندا، ومحمد عبدالله، من البرتغال.

وأعرب سعيد النابودة، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بهيئة دبي للثقافة والفنون، عن سعادته البالغة لمشاركتهم ورعايتهم فعاليات الجائزة، في ظل تميز المسابقة «23» ونجاحها المتواصل، والحرص على الشراكة الاستراتيجية في هذا الاحتفال القرآني الرمضاني، وبما تسعى إليه مسابقات الجائزة وفعالياتها، لنشر قيم التسامح والمودة والثقافة والمعرفة والعلم النافع، وخدمة كتاب الله.

مشيراً إلى أن النجاح الكبير للجائزة وفروعها، يأتي بفضل الله تعالى أولاً، ثم بجهود رئيس اللجنة المنظمة وأعضائها، ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب المبادرات الإنسانية. كما نبارك اختيار جمعة الماجد، شخصية العام الإسلامية، لجهوده في العمل الثقافي والتعليمي والديني والإنساني والخيري داخل الإمارات وخارجها.

فيما أثنى عبدالله رفيع، عضو مجلس إدارة تعاونية الاتحاد على الجهود المباركة التي تبذلها اللجنة المنظمة. مشيراً إلى أن الجائزة فرصة طيبة للحفظة من جميع دول العالم والجاليات المسلمة للحضور إلى دبي والتسابق والتنافس الشريف، وبارك اختيار جمعة الماجد شخصية العام الإسلامية.

كما أشاد فهد السركال، ممثل مؤسسة ناصر عبداللطيف السركال ومجموعة السركال، بمستوى المسابقة، وقال إن هذه الجائزة المباركة يجتمع في فعالياتها حفظة القرآن من أنحاء العالم، وتشهد تنافساً كبيراً على حفظ وتلاوة آي الذكر الحكيم، وهنّأ جمعة الماجد.

وأثنى محمد ميحد السويدي، مدير إدارة الخدمات الدينية والمساجد بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على المسابقة المباركة التي أعطت انطباعاً رائعاً بحفظ كتاب الله لدى المسلمين وتشجيع طلبة العلم وحرص كل شاب على المشاركة فيها، وقدم الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المنظمة، وقدم التهنئة إلى جمعة الماجد.

وقال المتسابق علي خالد عيساوي (21 عاماً-العراق) إنه بدأ الحفظ في عمر 12 وأتمه في 15، ويدرس اللغة العربية بجامعة بغداد، وشجعه خطيب المسجد على الحفظ والالتزام، وهو في عمر 10، وألقى الله في قلبه حب القرآن منذ الطفولة.

كما قال المتسابق محمد مأمون جوب (15عاماً-غامبيا) إنه بدأ الحفظ في عمر 12 عاماً، وأتمه في 14 وشجعه والده على الحفظ، وشقيقه الذي شارك في مسابقة دبي الدولية عام 2017، وحقق المركز الثاني، وله 7 إخوة يحفظون القرآن.

وأشار المتسابق أحمد عشيري(20 عاماً، المغرب) إلى أنه بدأ الحفظ في عمر 9 سنوات وأتمه في عمر 11 وله 3 إخوة يحفظونه، وشجعه والداه على الحفظ. ويدرس الشريعة الإسلامية بجامعة محمد السادس، ويحب أن يكون عالماً في القراءات وعلوم القرآن.

وذكر المتسابق سيد أحمد نوري(21 عاماً، أفغانستان)، أنه بدأ الحفظ بعمر 15، وأتمه في 10 شهور، وشجعه والده على الحفظ، وله 3 إخوة يحفظون ويدرس بجامعة دانشثري الإسلامية.

وقال المتسابق محامي الدين عبد الباسط(24 عاماً، الفلبين) إنه بدأ الحفظ بعمر 17، وأتمه في 19 وله أخ يحفظ القرآن، وشجعه والداه على الحفظ، ويدرس بمركز أبي بن كعب التابع للهيئة العالمية للكتاب والسنة في جدة.

وكرم المستشار بوملحة، وأعضاء اللجنة، رعاة مسابقة اليوم الرابع، وتبادل معهم الدروع. كما قدمت الجائزة عدداً من الهدايا النقدية والعينية لجمهور الحضور.

رحلة إلى عرش الشيطان جذبتني إلى حفظ القرآن



قال خالد عيثاوي (21 عاماً، العراق) إنه بدأ حفظ القرآن في سن 12، وأتمه في 15، وكان يحفظ 10 صفحات يومياً، وأحياناً نصف صفحة، وأنه نشأ في بيئة لم يكن فيها مساجد ولا تعلم قرآن. ثم انتقل إلى مكان آخر فيه مسجد، فحضر خطبة أول جمعة هناك، وسمع الخطيب يقول هيا بنا نذهب إلى البحر، ننظر إلى إبليس الذي ينصب عرشه على الماء، فظننت ذلك حقيقياً، لكنه كان يريد أن يشوّقنا. وفي نهاية الخطبة قال إنه سيكون هناك دورات لتحفيظ القرآن. ومن هناك كانت بداية ارتباطه بالقرآن، واكتشف شيخه بالمصادفة أنه يجيد التجويد، مشيراً إلى أن حبه للقرآن كان منذ صغره وكأنه مفطور على القرآن، فكان عندما يلعب مع أصدقائه ويختلف معهم يتركهم ويذهب ويصلي، ودائماً ما يردد آيات القرآن رغم أنه لا يفهمها، مضيفاً أن له أربعة أشقاء أصغرهم يحفظ القرآن أيضاً، ويدرس حالياً في كلية اللغة العربية.