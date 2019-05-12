محمد بن راشد: روحانيات رمضان.. تقليدنا لتعزيز التسامح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في قصر سموه في زعبيل مساء أمس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدداً من أعضاء وعضوات المجلس وأعيان البلاد ورجالات الدولة من المتقاعدين والفعاليات الاقتصادية، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي التهاني والتبريكات مع الحضور، راجين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على قيادتنا وشعبنا ودولتنا العزيزة بالسعادة والخير والتقدم.

وتجاذب سموه مع محدثيه أطراف الحديث حول روحانية الشهر الكريم وروح التسامح والتواصل والتكافل الإنساني والاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات مجتمعنا، مؤكداً سموه حرصه والقيادة الرشيدة على ترسيخ هذه الروح في أوساط شعبنا واستمراريتها كي تظل تقليدا وموروثا أصيلا تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل وتحافظ عليه.

حضر الأمسية الرمضانية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وأحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. (وام)