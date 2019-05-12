الجيش السوري يسيطر على بلدات جديدة باتجاه إدلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤول عسكري سوري، أمس السبت، دخول قوات الجيش السوري، لأول مرة، حدود محافظة إدلب الإدارية، بعد تقدمها في ريف حماة الغربي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصدر قوله إن القوات السورية سيطرت على بلدتي العريمة وميدان غزال في ريف إدلب الجنوبي، واقتربت من نقطة المراقبة التركية في بلدة شيرمغار، مضيفاً أنها تخوض حالياً معارك على أطراف بلدة الكركات. وأضاف المصدر، أن الجيش السوري استرد قرية الشريعة غرب مدينة قلعة المضيق، والتي سيطرت عليها المعارضة في وقت سابق. وأكد المصدر أن سلاح الجو السوري شن غارات على مواقع مسلحي المعارضة في مدينة خان شيخون وبلدتي أحسم والهبيط بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إصابات مباشرة في مواقعهم.

من جانبه، قال قائد عسكري لجماعات المسلحين إن فصائل المعارضة استعادت السيطرة على حرش الكركات بريف حماة الغربي، بعد معارك عنيفة مع قوات الحكومة، وقتل خلال المعارك أكثر من 15 عنصراً من القوات الحكومية وأصيب آخرون، كما تم تدمير سيارتين للقوات الحكومية ومقتل من بداخلهما.

وأضاف القائد العسكري: شنت طائرات حربية روسية عدة غارات على بلدة البارة في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما تناوبت الطائرات الحربية الروسية والمروحيات السورية قصف بلدة الهبيط في ريف إدلب.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية بسقوط أكثر من 13 قتيلاً وعشرات الجرحى في قصف الطائرات الحربية الروسية طال مدينة خان شيخون، وبلدات أحسم والهبيط والبارة.

وقال المصدر: خرج مستشفى الشام في ريف حماة عن الخدمة، بعد تعرضه لقصف جوي روسي، كما خرج مركز الغاب الأوسط الصحي عن الخدمة بعد استهدافه ببراميل متفجرة من قبل الطيران المروحي، وخرج مركز مشفيين الصحي في ريف إدلب عن الخدمة بعد تعرضه للقصف.

على صعيد آخر، علّقت منظمات إغاثية عدة، بينها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنشطتها في مناطق تشهد تصعيداً في القصف في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفادت الأمم المتحدة.

ويتعرض ريف إدلب الجنوبي مع مناطق محاذية له في محافظات أخرى، لقصف كثيف منذ نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، تشنّه قوات النظام مع حليفتها موسكو، مع أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي تركي تم التوصل إليه العام الماضي.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن بعض المنظمات علقت أنشطتها بعدما دُمرت مقارها أو طالتها الأضرار أو باتت غير آمنة. كما اتخذت أخرى قراراً بوقف الأنشطة حفاظاً على سلامة العاملين معهم أو حتى نتيجة نزوح السكان بشكل كامل في مناطق معينة.

من جهته، أفاد برنامج الأغذية العالمي بتعليق توزيع المساعدات لنحو 47 ألف شخص في قرى وبلدات في جنوب وغرب إدلب نتيجة تعرضها للقصف، مشيراً إلى أن بعض المتعاونين مع البرنامج اضطروا للنزوح وآخرون أصيبوا بجروح. ودعا برنامج الأغذية العالمي كافة أطراف النزاع إلى توفير إمكانية وصول آمنة لشركائها الإنسانيين لبلوغ عائلات لاتزال عالقة بين النيران.

(وكالات)