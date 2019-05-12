شكرا لقرائتكم خبر عن المتسوق السري عين شفافة تعكس جودة الخدمات ميدانياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

أكد المشاركون في مجلس ”الخليج 365” الرمضاني، الذي استضافه خليفة محمد النعيمي في أبوظبي، أن الحكومة الرشيدة، ومن منطلق حرصها على توفير خدمات ذات جودة عالية، تعمل بشكل مستمر على متابعة مستوى الخدمات، ومن قُرب، ما جعل الكثير من المؤسسات تتسابق في تقديم خدمات ومعالجة الخلل الذي قد يطرأ، مضيفين أن المتسوق السري فكرة مبدعة وعين شفافة تعكس جودة الخدمات من الميدان.

أشاد المشاركون في مجلس ”الخليج 365” الرمضاني بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في توفير متطلبات المواطنين وإسعادهم، كما أشادوا بشفافية الحكومة في عرض مستوى بعض الخدمات الحكومية، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المستمرة للجهات الحكومية، عبر فريق من المتسوقين السريين ينقل واقع الخدمات المقدمة، ما يقدم رسالة واضحة للجميع، بضرورة مراقبة الذات والمسؤوليات، والحرص على تقديم أفضل الخدمات وتوفيرها بكل يسر.

إسعاد المواطنين

وقال خليفة النعيمي إن القيادة الرشيدة تسخر جميع الإمكانيات لإسعاد أبناء الوطن، وتوفير جميع المتطلبات وتحقيق الاستقرار، والمضي قدماً في مسيرة التنمية، وتحقيق الإنجازات المتتالية، وإن مبادرة المتسوق السري شيء مطلوب داخل المجتمع، لأنه إذا كانت هناك رقابة تستقيم الأمور.

مطلب للجميع

وأوضح سهيل الماس الظاهري، أن آلية المتسوق السري، أصبحت مطلباً لكل القطاعات والمؤسسات الخدمية للتأكد من الحصول على خدمات نوعية وفق مفاهيم السعادة؛ حيث تعد الآلية عنصراً من عناصر النجاح لكل مؤسسة خدمية وتجارية.

أداة مهمة

وقال أحمد خليفة النعيمي إن الحكومة الرشيدة، تنتهج أسلوب المراقبة الدائمة، لتقييم المؤسسات عبر المتسوق السري، لترى المؤسسات من وجهة نظر العملاء ومستوى تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المتسوق السري، يمثل أداة مهمة جداً لا يمكن الاستغناء عنها، في دراسة مؤشرات الأداء في ميادين العمل التي تخدم المتعاملين.

رفع مؤشر السعادة

وقال عبدالله النعيمي إن القيادة الرشيدة، وضعت احتياجات المواطن وراحته وسعادته نصب أعينها، ولم تغفل عن فكرة المتابعة المستمرة، عبر المتسوق السري، التي أثبتت فعاليتها وأداءها لتحسين الخدمات ورفع مؤشر السعادة والإيجابية.

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متابعة مستمرة

وقال محمد خليفة النعيمي إن المتابعة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة وراء إسعاد المواطنين والمقيمين، وتحقيق إنجازات رائعة في شتى الميادين والقطاعات، وتوفير مستويات متطورة من الخدمة لتقديم الأفضل لمواطني الدولة والوافدين.

مراقبة الذات

وقال أحمد الزرعوني إن المتسوق السري توجيه لكل أفراد المجتمع، بمراقبة الذات والمسؤوليات، وتكليف متجدد لنا للقيام بدورنا على أحسن وجه، باستحضار كل ما يجب علينا القيام به، بموجب هذا الدور. ولفت إلى أن الرقابة مرادف لتطور دولتنا، وما حققناه كان ثمرة الرقابة.

مواكبة المستهدفات

وقال جاسم عبيد الزعابي إن مراقبة الأداء من الميدان في الدوائر الحكومية، خير دليل على اهتمام القيادة بسير العمل ومواكبة المستهدفات المحلية والاتحادية داخل الدولة، لبلوغ الرقم واحد، والوقوف على مستوى الخدمات، وتذليل أي عقبات تظهر في مسار العمل، بما يسهل على المتعاملين ويقلل وقت الانتظار والجهد، وكذلك كلفة التشغيل.

دور مهم

وقال عبد الله سهيل الظاهري: «المتسوق السري يؤدي دوراً مهماً في تنمية عجلة التقدم والتطور بصورة غير مباشرة، لكن على نحو أسرع، وتحديداً في ظل وجود حكومة تهدف إلى تقديم خدمة متميزة وتتسابق مع الزمن لمواكبة أحدث التطورات الذكية، التي يجب أن تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، والجميل أنه يتوقع من كل الجهات الحكومية بذل أقصى ما في وسعها، لتنال سمعة طيبة».

وأكد عبد الناصر عقدة أن الإمارات دولة خير وتمد يدها للجميع، وأن سبب تقدمها وتصدرها قائمة الدول الناجحة، وقوف القيادة الرشيدة على كل التفاصيل والتعرف إلى العقبات وتطوير منظومة العمل بشكل مستمر.

مراجعة دورية

وأكد عامر السامرائي، أهمية المراجعة الشهرية للخدمات التي تقدمها المؤسسات والهيئات بشكل عام، فضلاً عن معاقبة من يقصّر في عمله ويكون سبباً في تأخر العملاء عن إنجاز معاملاتهم، ودولة الإمارات وفرت كل الإمكانيات المادية والمعرفية لإسعاد المجتمع، ومن المنطق أن يتفاعل الموظف مع أفراد المجتمع، ويعمل على تأدية وظيفته، مستعيناً بالإمكانيات التي توظف لرفع مؤشر الأداء الحكومي. وقال إن القيادة الرشيدة، وضعت احتياجات الفرد في مجتمع الدولة وراحته وسعادته نصب أعينها، ولم تغفل عن فكرة المتابعة المستمرة، عبر المتسوق السري، التي أثبتت فعاليتها وأداءها لتحسين الخدمات ورفع مؤشر السعادة والإيجابية.

وقال أندريه عباس إن وجود المتسوق السري لنقل الصورة الحقيقية على أرض الواقع شيء إيجابي، يؤكد المتابعة الحثيثة من الحكومة للخدمات، التي تقود الدولة لتصدر المستويات العالمية من حيث جودة الخدمات وسعادة المتعاملين، وأيضاً ملف تقييم التنافسية والإحصاء.