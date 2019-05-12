متخصصون: الإمارات.. سوق مفتوح أمام الناشرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض تورينو جلسة حوارية تناولت ميزات قطاع النشر في الإمارات والفرص التي يتيحها للكتاب والناشرين ليحققوا حضورهم الإقليمي والدولي.

وشارك في الجلسة التي أدارها راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، الدكتورة اليازية خليفة، عضو مجلس الإدارة - أمين سر الجمعية، وتامر سعيد مدير عام مجموعة كلمات للنشر.

تحدث راشد الكوس حول الجهود التي بذلتها المؤسسات الرسمية في الإمارات لدعم حركة النشر المحلي والعربي حيث أشار إلى دور المجلس الوطني للإعلام في إعفاء الناشرين الإماراتيين من رسوم أذونات الطباعة والتداول، إلى جانب رعاية مشاركتهم في المعارض الدولية، كما توقف عند دور وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في إعفاء الناشرين العاملين في الدولة من رسوم الترقيم الدولي للكتب، حتى تحولت الإمارات إلى سوق عالمي مفتوح للناشرين.

Advertisements

وفي ردها على سؤال وجهه الكوس حول الميزات التي تقدمها مدينة الشارقة للنشر، قالت الدكتورة اليازية خليفة: «إن المدينة ليست ككل المدن فهي سبق إماراتي في المنطقة والعالم، وتقدم خدمات بمستوى عالي من الجودة والتنافسية، وإن المميزات التي تقدمها المدينة كثيرة دفعت جمعية الناشرين الإماراتيين إلى افتتاح فرع لها في المدينة، حيث توفر المدينة فرصة لنقل الكتب وتوزيعها على المعارض المحلية والدولية بشكل أسهل وأسرع وأقل تكلفة، بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها للوصول إلى سوق النشر العالمي وبناء شراكات مع ناشرين دوليين».

وعن محفزات النمو في قطاع النشر الإماراتي تحدث تامر سعيد عن تجربة مجموعة كلمات للنشر التي بدأت بدار نشر واحدة، لتضم تحت مظلتها اليوم 4 دور نشر مختلفة في الإمارات: اثنتان في المملكة المتحدة، وواحدة في فرنسا وأخرى في إيطاليا، وقال: «ما كان للمجموعة أن تحقق هذا النجاح لولا البيئة المحفزة التي توفرها الإمارات وإمارة الشارقة بشكل خاص».

واستعرض سعيد مجموعة من العوامل التي توفرها الشارقة على وجه التحديد لتشجيع قطاع النشر، وأشار إلى أن للإمارة فعاليات وأنشطة ثقافية كبيرة في كل عام إلى جانب الفعاليات الثقافية الدائمة.