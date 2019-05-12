الشامسي يرعى تخريج دورتين بأكاديمية العلوم الشرطية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفلت القيادة العامة لشرطة الشارقة على مسرح أكاديمية العلوم الشرطية، بتخريج دورات الإعداد الأساسي للمستجدين (الدفعة ال 31) والإعداد الأساسي للمستجدات (الدفعة ال 12)، والتي أكملت مسيرة التدريب والتأهيل العلمي والميداني الممتدة لخمسة شهور.

حضر حفل التخريج اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، والمديرون العامون، ومديرو إدارات الشرطة، وأولياء أمور الخريجين.

وفي كلمة له في حفل التخريج قال اللواء الشامسي: نحن سعداء بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من فرسان الوطن وحماته، لتلتحق بالعمل الأمني في شرطة الشارقة.

وأضاف: بفضل من الله تعالى ومن ثَمّ جهود العاملين بشرطة الشارقة، حققنا قفزات نوعية كبيرة، وأصبحنا من الجهات الأمنية الرائدة في العديد من التخصصات، ونطالبكم بأن تكونوا داعمين لهذا التوجه وهذا التميز، من خلال الإخلاص والتفاني في العمل، وذلك تحقيقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في أن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم في كل المجالات، ونحن بدورنا سنقدم لكم كل دعم ممكن لتحقيق هذا التوجه وهذه الرؤية.

واختتم اللواء الشامسي كلمته بتوجيه التهاني والتبريكات للخريجين، داعياً إياهم إلى بذل كل جهودهم وطاقاتهم ووضعها في خدمة أمن واستقرار هذا البلد.

وكانت وقائع حفل التخريج قد بدأت بآيات من القرآن الكريم تلاها الطالب مستجد محمد مراد، بعدها عُرض فيلم تسجيلي من إعداد طالب مستجد جاسم محمد تاج، وثق من خلاله بعض الجهود التي بذلت خلال فترة التدريب، والكفاءة والمهارات العالية التي بات يمتلكها الخريجون.

بعدها ألقى المقدم سالم جمعة المناعي مدير إدارة التدريب بالإنابة كلمة.

وفي ختام التخريج كرم اللواء الشامسي راعي الحفل يرافقه المقدم عبدالله الحيايي المدير العام للأكاديمية بالإنابة، والمقدم سالم المناعي المتفوقين.