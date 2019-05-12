هاتف لترامب في سويسرا ينتظر اتصال الإيرانيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، أن البيت الأبيض مرّر رقم الهاتف الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سويسرا، لمنحه إلى قادة إيران «إذا رغبوا في الاتصال به»، في حين قالت شبكة «بلومبيرج» الإخبارية، إن بيانات تتبع ناقلات النفط أفادت بأنه لم تتم مشاهدة أية ناقلات تترك محطات النفط الإيرانية إلى الموانئ الأجنبية خلال الأيام التسعة الأولى من شهر مايو الجاري، في وقت أشار مراقبون إلى اشتداد الأزمة منذ بدء «تصفير» النفط بموجب العقوبات الأمريكية.

واستمراراً للضغط الأمريكي على طهران والتحشيد العسكري، نقلت «سي إن إن» عن مصدر دبلوماسي وصفته بالمطّلع، دون الكشف عن هويته، أمس الأول، أن: «الجانب السويسري أكد للبيت الأبيض أنه لن يمنح الرقم لقادة إيران، ما لم يطلبوه»، وذلك بعد يوم واحد من دعوة ترامب القيادة الإيرانية إلى الجلوس والحوار معه بشأن التخلي عن برنامج طهران النووي.

ولا تربط الولايات المتحدة وإيران أي علاقة دبلوماسية رسمية، فيما تمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران، حيث تقدم الخدمات للمواطنين الأمريكيين، مثل مسألة تأشيرات الدخول. كما أنها بمثابة قناة للدبلوماسية بين البلدين على الرغم من وجود آليات أخرى للتواصل بين البلدين.

في الأثناء، تضغط العقوبات الأمريكية بشكل كبير ومتصاعد على الاقتصاد الإيراني، مع وجود علامات جديدة على أن صادرات النفط الإيرانية الرئيسية تتعثر، كما أن أرقام التجارة بين طهران وأكبر اقتصاد في أوروبا ومع الولايات المتحدة تتقلص.

ووفقا لشبكة «بلومبيرج» الإخبارية الأمريكية، فقد أفادت بيانات تتبع ناقلات النفط، أنه لم تتم مشاهدة أية ناقلات تترك محطات النفط الإيرانية إلى الموانئ الأجنبية خلال الأيام التسعة الأولى من شهر مايو الجاري.

وشددت واشنطن عقوباتها على صادرات النفط الإيراني في الثاني من أيار، منهيةً الإعفاءات التي كانت قد منحتها لعدة دول للاستمرار في استيراد النفط الخام من إيران.

وطالبت إدارة ترامب الدول بتخفيض وارداتها من إيران إلى الصفر؛ حيث تهدف العقوبات الأمريكية إلى الضغط على طهران، لتغيير ما تصفه ب «السلوك العدواني» في المنطقة.

وذكرت «بلومبيرج» أن بيانات التتبع كشفت أيضاً عن رسو أربع ناقلات إيرانية قبالة سواحل الصين اعتباراً من 9 مايو، مع وجود ناقلة خامسة في طريقها إلى الساحل الصيني.

وقالت إن معظم أسطول ناقلات النفط الإيراني، إمّا عائد إلى الخليج العربي بعد تفريغه من البضائع، أو شوهد في المنطقة، أو بالقرب منها خلال الأيام السابقة. وقالت إن 10 ناقلات إيرانية لم ترسل إشارات تعقب لمدة 16 يوماً على الأقل، مما أبقى أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها مغلقة، في محاولة واضحة لإخفاء تحركاتها.

في تقرير نُشر أمس الأول، قالت وكالة «رويترز» إن الناقلات الإيرانية الأربع قبالة الساحل الصيني، والخامسة في طريقها إلى الصين، كانت قد حملت الخام الإيراني في إبريل/نيسان، قبل انتهاء صلاحية الإعفاء الأمريكي للصين لاستيراد النفط الإيراني. وأكدت أن اثنتين من الناقلات صرفتا نفطهما إلى عملاء صينيين، بينما الاثنتان الأخريان تنتظران القيام بذلك في مينائي نينجبو وتشوشان الصينيين. (وكالات)