دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة حقيبة يد بشاشة مرنة أخر صيحات الموضة من لويس فيتون

يبدو أن شركة الأزياء الفرنسية العالمية “لوي فيتون” أرادت أن تُدخل معنى جديد للإضافات على منتجاتها وتجاري بذلك التطور التقني المتغلل في جميع مناحي حياتنا اليومية لكن بطريقتها الخاصة، فقد عرضت العلامة التجارية نسختين من حقيبة يد نسائية مزودتين بشاشات أموليد بدقة 1,920×1,440 بكسل خلال معرض LV’s Cruise 2020.

جاءت أولى الحقائب بشاشة منفردة على الواجهة أما الأخرى فكانت بزوج من الشاشات جنباً إلى جنب بشكل طولي، قامت بعرض فيديوهات عشوائية تجريبية لمناطق وشوارع من مدينة نيويورك الأمريكية التي أقيم فيها المعرض الأسبوع الماضي.

وقد قالت الشركة في تعليق على عرضها لهذه القطعة على أنها تنظر لهذه النسخ على أنها من أساسيات إعادة النظر لما سمته القماش الرقمي المستقبلي، مضيفةً أنها من الساعين دوماً خلف دمج المهارات التقنية مع الابتكار عند اخراجها لمنتجاتها، فيما لم تذكر إذا ما كانت قد قامت بتصنيع الشاشات بنفسها أو أنها استعانت بشركات أخرى.

,لم يتم التأكد بعد إذا ما كانت لوي فيتون ستقوم بالحاق النسختين بخط إنتاج فعلي أم ستكتفي فقط بهذا العرض المبدئي لحقيبة العرض السينمائي للمارة، والتي بكل تأكيد ستجلب انتباه المولعين بالموضة ساعين لامتلاكها مهما كلفهم الأمر، ولن يكون سعرها بطبيعة الحال رخيصاَ كون لوي فيتون من أشهر الماركات ومن أعلاها سعراً على المستوى العالمي.

التدوينة حقيبة يد بشاشة مرنة أخر صيحات الموضة من لويس فيتون ! ظهرت أولاً على عالم التقنية.