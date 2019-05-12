إيران: مهلة الشهرين محسومة وبعدها نبدأ تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي

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© AFP 2019 / LINH PHAM
وحول إرسال البيت الأبيض رقم اتصال للقادة الإيرانيين عبر سويسرا، ذكر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، أن الحل لا يكمن في الوساطات أو الاتصال الهاتفي بين طهران وواشنطن، مضيفا: "البيت الأبيض يفتقد لسياسة منسجمة وعقلانية تجاه إيران والمنطقة والعالم، وترامب لديه أرقامنا الهاتفية أيضا".
وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، أول أمس، الأربعاء.
وتم إبلاغ القرار رسميا، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق الوزارة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.
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