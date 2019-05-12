وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، "٨٠٠ مليون جنيه صفقات متوقعة لبيراميدز الموسم المقبل".
ويأتي بيراميدز في وصافة ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 65 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 70 نقطة.
وفي كأس مصر، وصل بيراميدز لدور الـ16 ويستعد لمواجهة الأهلي.
وضمن بيراميدز بشكل رسمي المشاركة الأفريقية الموسم المقبل، وفي حالة إنهائه الدوري في المركز الثاني سيلعب في دوري الأبطال، بينما إذا أنهى المسابقة في المركز الثالث سيشارك في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.
يذكر أن بيراميدز دعم الفريق بلاعبين مميزين خلال الموسم الحالي أبرزهم عبد الله السعيد وعمر خربين، والبرازيلي كينو الذي يعد أغلي صفقات الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن ميزانية كبيرة لصفقات "بيراميدز" خلال الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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