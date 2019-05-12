في خامس أيام رمضان... الشرطة العراقية تطارد مرتدي "البارمودا"

وأضاف المتحدث في مداخلة مع قناة "السومرية نيوز"، أن "حملة الاعتقالات على كل من يرتدي البرمودا من الشباب انطلقت منذ صباح يوم أمس".

وأكد، اليوم السبت، على أن الحملة "مستمرة مبدئيا لحين إنتهاء شهر رمضان"، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز".

​وتابع أنه "بعد ذلك سنضع الموضوع أمام قيادة عمليات كركوك وننتظر قرار استمرار الحملة أو إيقافها".

ولفت المتحدث باسم شرطة كروك إلى "أننا لانملك أي حصيلة رسمية لغاية الآن بشأن عدد الشباب الذين تم اعتقالهم" لهذا السبب.

​وفي وقت سابق أصدرت قيادة شرطة كركوك، عدة توجيهات بينها منع حركة الدراجات النارية باستثناء "الدلفري"، ومنع ارتداء الملابس غير اللائقة من قبل الشباب في الأماكن العامة ومن بينها ملابس "البرمودا"، وكذلك "مراقبة وملاحظة حالات التخنث لبعض الشباب للمحافظة على أصالة وقيم المجتمع العراقي".