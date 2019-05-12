حماس: قطر تبذل جهودا لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
قالت حركة "حماس" الفلسطينية، السبت، إن قطر تبذل جهودا كبيرة لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان للحركة، تعقيبا على اتصال هاتفي جمع رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وأوضح البيان أن أمير قطر أكد بذل بلاده جهود كبيرة لرفع المعاناة عن قطاع غزة، ورفع الحصار عنه، وتحقيق الوحدة الفلسطينية.
كما أكد "آل ثاني" دعم الدوحة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.
بدوره، شكر هنية أمير قطر على تخصيصه 480 مليون دولار لدعم الضفة الغربية والقطاع، مؤكدا أن المنحة من شأنها تكريس الوحدة.
وأضاف أن الخطوة "تعبر عن حقيقة الانتماء العروبي الأصيل لقطر، إذ تأتي امتدادا للمواقف الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني على المستوى المادي والسياسي في المجالات المختلفة".
والثلاثاء الماضي، قرر الأمير تميم بن حمد آل ثاني تخصيص 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح بيان للخارجية القطرية أن 300 مليون دولار سيتم تخصيصها على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية، إضافة إلى 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل ودعم برامج الأمم المتحدة.
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