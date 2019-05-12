إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الاعتكاف داخل "الأقصى"

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أخرجت القوات الإسرائيلية بالقوة، مساء السبت، المصلين الفلسطينيين المعتكفين في المسجد الأقصى وسط مدينة القدس المحتلة، حسب شهود عيان.

وقال الشهود لمراسل "الخليج 365" إن عشرات العناصر من الشرطة الإسرائيلية الخاصة اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأخرجوا المعتكفين بالقوة.

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وأفادت مصادر صحفية لـ"الخليج 365"، بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى، وقصره على العشر الأواخر من شهر رمضان.

وفي وقت سابق اليوم، أدى آلاف المصلين من مدينة القدس وخارجها، صلاتي العشاء والتراويح، برحاب المسجد الأقصى.

ويقصد بالاعتكاف مكوث المصلّي في مسجد للصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.