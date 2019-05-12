تونس.. القبض على 12 إيفواريا قبل تسللهم بحرا لإيطاليا

تونس/يسرى وناس/الخليج 365

ألقت الشرطة التونسية، السبت، القبض على 12 إيفواريا كانوا بصدد "التحضير" للتسلل عبر الحدود البحرية إلى إيطاليا، وذلك غداة مصرع 70 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية غرقا قبالة سواحل البلاد.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الداخلية التونسية تلقت "الخليج 365" نسخة منه.

وقال البيان إن عملية القبض على المهاجرين غير النظاميين الـ 12 تمت في ولاية صفاقس جنوبي البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول ملابسات القبض عليهم.

وأضافت الداخلية التونسية "بمراجعة النيابة العمومية، فقد أذنت الأخيرة بالاحتفاظ بهم (الموقوفين الـ 12) جميعا واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم".

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والجمعة لقي 70 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مصرعهم قبالة السواحل التونسية إثر غرق مركبهم القادم من مدينة زوارة الواقعة على البحر المتوسط غربي ليبيا، فيما تم إنقاذ 16 آخرين كانوا على نفس المركب.

وتستغل شبكات لتهجير الأشخاص الوضع المتأزم في ليبيا لإيصال مهاجرين غير نظاميين نحو إيطاليا مقابل مبالغ مالية كبيرة.

كما تزايدت معدلات الهجرة غير النظامية عبر تونس، منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظمي هذه الهجرة.

وأظهرت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية (تابع للرئاسة التونسية) مؤخرا، أن السلطات تمكّنت من إيقاف حوالي 20 ألف مهاجر غير نظامي خلال 7 سنوات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.