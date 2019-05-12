شكرا لقرائتكم خبر عن الجهات الأمنية تباشر تصادم 4 مركبات على طريق «الطائف – الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

اصطدمت، 4 مركبات على طريق الطائف – الرياض، السبت، وقد سارعت الجهات الأمنية إلى مباشرة الحادث.

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وأوضح مركز العمليات الأمنية 911 أن حادث اصطدام وقع بين أربع مركبات على طريق الرياض- الطائف في ظلم، ونتج عنه عدة إصابات، وباشرته الجهات الأمنية.