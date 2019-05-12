اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل 454 شخصًا وإصابة 2154 شخصًا منذ بدء عملية طرابلس. من بين الضحايا ثلاثة من عمال الإسعاف الذين انفجرت بهم عربتهم. المواجهات الدائرة على الأرض أسفرت عن نزوح أكثر من 60 ألف شخص من منازلهم. المنظمة دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكّدت عملها على تنسيق الخدمات الصحية. Advertisements مجلس الأمن طالب كافة الأطراف بالعودة للوساطة السياسية ووقف إطلاق النار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عملية طرابلس تقارب الـ40 يومًا.. آلاف القتلى والجرحى والنازحين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.