شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع هطول أمطار وبرد ورياح على الرياض وعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف خبير الأرصاد حسن كراني، عن توقعاته بشأن تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة.
وتشير توقعات “كراني” إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، وعدد من مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض، والخرج، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والمجمعة، وشقراء، وبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، والجبيل، والدمام، والظهران، والخبر، والهفوف، والبحرين”.
وتابع: “هناك فرصة لزخات من البرد ورياح هابطة وتدهور للرؤية قد يصل لانعدامها”.
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