شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع هطول أمطار وبرد ورياح على الرياض وعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف خبير الأرصاد حسن كراني، عن توقعاته بشأن تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة.

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وتشير توقعات “كراني” إلى احتمالية هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض، وعدد من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: أمطار متوسطة تميل للغزارة على العاصمة الرياض، والخرج، وعفيف، والبجادية، والدوادمي، والمجمعة، وشقراء، وبريدة، وعنيزة، والرس، والزلفي، والجبيل، والدمام، والظهران، والخبر، والهفوف، والبحرين”.

وتابع: “هناك فرصة لزخات من البرد ورياح هابطة وتدهور للرؤية قد يصل لانعدامها”.