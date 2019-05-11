شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 5 مركبات بالقوة الجبرية في الجوف.. جريمة في نهار رمضان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوقفت دوريات المرور بالجوف 5 مركبات بالقوة الجبرية، بعد رفض سائقيها الوقوف أثناء ممارسة التفحيط من دون لوحات في صباح رمضان، معرضين أنفسهم والآخرين للخطر.
وأوضحت إدارة المرور بالجوف، أنه تم حجز المركبات تمهيدا لعرض سائقيها على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقهم.
وحذرت إدارة المرور السائقين من مخالفة النظام وأنها سوف تتدخل بشكل فوري وحازم لإيقاف كل من يتجاوز الأنظمة، ويهدد حياة مستخدمي الطرق، وطالبت السائقين الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور.
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