شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بيعه للمستهلكين.. إعدام جَمل مصاب بالجدري وإغلاق ملحمة بضرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - ضرية:
تمكن مراقبو بلدية ضرية خلال جولاتهم على المسالخ والملاحم يوم أمس من ضبط جمل مصاب بالجدري واحتقان في الكبد والرئة، كاد أن يباع للمستهلكين.
وقام مراقبو البلدية فوراً بإعدامه كلياً، وإغلاق الملحمة، مع إشعار صاحبها لمراجعة البلدية لتطبيق لوائح النظام.
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