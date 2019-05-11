شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة تلطف الأجواء بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

شهد المسجد الحرام هطول أمطار خفيفة على زوار المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وقد عانقت السحب المنخفضة ساعة مكة والأبراج الشاهقة المحيطة بالمسجد الحرام، في منظر بديع فيما ساهمت زخات المطر من تلطيف الأجواء على قاصدي المسجد الحرام، في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرّمة.