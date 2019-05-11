إيطاليا لـ”ألمانيا”: جنودكم سرقوا المزهرية أعيدوها

جدة - عمرو شويل أعربت إيطاليا عن أملها في أن تعيد ألمانيا إليها بشكل عاجل لوحة فنية سلبتها من مدينة فلورنسا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت وزارة الثقافة الإيطالية اليوم في روما أن الحكومة الألمانية أكدت “أقصى درجات التعاون من أجل إعادة اللوحة وهي بعنوان (مزهرية) بالسرعة الكافية إلى إيطاليا”.

ووفقا لبيانات جاليري اللوحات الفنية في فلورنسا في عام 1944 قام جنود الجيش الألماني بسرقة اللوحة التي رسمها الرسام الهولندي فان هويزوم

(1682 – 1749) من ميدان بالازو بيتي.

وتفيد آخر معلومات المعرض أن اللوحة انتهت إلى ملكية أسرة ألمانية. وكان الموضوع أثير خلال لقاء بين وزير الثقافة الإيطالي ألبيرتو يونيسولي و ميشيلا مونترفيرينج وزيرة الدولة الألمانية للثقافة والتواصل مع حضارات العالم في البندقية لدى مشاركتها في افتتاح بينالي الفن الإيطالي في روما.