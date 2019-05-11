لبنان.. تنفيذ اتفاق لإنهاء المظاهر العسكرية بمخيم «المية ومية»

يُشار إلى أنّ الجانبين أجريا مفاوضات خلال الأيام الماضية بهذا الشأن، حسب وسائل إعلام محلية، وتوصّلا إلى اتفاق، يُتوقع أن يمهد تنفيذه لتفاهمات مماثلة تشمل مخيمات أخرى، سيما "شاتيلا" في بيروت و"البصّ" في صور (جنوب).
يُذكر أن "المية ومية" شهد اشتباكات بين حركتي "فتح" و"أنصار الله"، في أكتوبر 2018، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين، فضلا عن أضرار مادية كبيرة وتوتر أمني في المخيم ومحيطه.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن حركة فتح أزالت حاجزا لها عند المدخل الجنوبي الغربي للمخيم، فضلا عن تحصينات حول مقراتها.
وأنشئ مخيم "المية ومية" عام 1954، ويبلغ عدد سكانه المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نحو 5 آلاف لاجئ.
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