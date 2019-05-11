«نقل السلطة» يثير استياء رئيس أوكرانيا.. ومصر تدخل على الخط

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ردّ الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو على ما وصفه بادعاءات تتعلق بتأخير تنصيب خليفته المنتخب فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أنّ البلاد ليست غرفة في فندق مصري.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية بيانًا صادرًا عن الديوان الرئاسي جاء فيه: "بوروشينكو يحترم اختيار الشعب الأوكراني، وسيتم تحديد موعد تنصيب الرئيس الجديد من قبل البرلمان".

وأضاف البيان: "ريثما ينصب الرئيس الجديد يظل بوروشينكو رأس النظام في الدولة ومسؤولا عن البلاد، وهو يؤدي واجباته وفقا لروح ونص الدستور".

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وتابع: "أوكرانيا ليست غرفة في فندق مصري، كما يتخيل السيد زيلينسكي، فنقل السلطة عملية معقدة ومسؤولة، وبوروشينكو يريد تنفيذها وفقا للتقاليد الأوروبية، كما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية".

وانتقد زيلينسكي أعضاء البرلمان الأوكراني وطالبهم بتحديد موعد تنصيبه في 19 مايو الجاري، وشبه ممارسات سلفه بسائح يسرق ما يقع تحت يديه في فندق مصري قبل مغادرته.

