حفتر يختتم زيارته للقاهرة.. ودولة أوروبية في انتظاره

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي غادر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر القاهرة، اليوم السبت، بعد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الثاني منذ إطلاقه هجومًا على طرابلس مطلع أبريل الماضي.

وخلال لقائهما أمس الأول الخميس، أكّد السيسي دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب، لتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك دور المؤسسة العسكرية الليبية في استعادة مقومات الشرعية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بينها صحيفة "الأيام" المقربة من حفتر، بأن الأخير بصدد إجراء زيارة إلى باريس، يوم الأربعاء المقبل، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

Advertisements

يُشار إلى أنّ ماكرون استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، في باريس الأربعاء الماضي، حيث أكّد له دعم باريس لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، والتي تواجه هجوم حفتر على طرابلس منذ أكثر من شهر.

ورغم أن قوات حفتر تمكنت من دخول أربع مدن رئيسية تمثل غلاف العاصمة (صبراتة وصرمان وغريان وترهونة)، وتوغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، إلا أنها تعرضت لعدة خسائر، وتراجعت في أكثر من محور، وعجزت عن اختراق الطوق العسكري حول وسط المدينة، الذي يضم المقرات السيادية.

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًّا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وحفتر الذي يقود الجيش في الشرق.