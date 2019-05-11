دراسة: الأكل والتوتر يؤثران على الوظائف الإنجابية

أفادت دراسة حديثة أن التوتر المزمن والأكل والتناسل يرتبطان ببعضهما البعض.

وأوضحت الدراسة - التي نشرت في مجلة الغدد الصماء - إلى أن المستويات المرتفعة من هرمون الجريلين الذي يحفز الشهية ويصدر أيضًا أثناء الإجهاد قد يكون ضارًا ببعض جوانب الوظيفة الإنجابية.

ووجد الباحثون، في كلية الطب جامعة "نيويورك"، أنه من خلال منع مستقبلات الجريلين في الفئران الأنثوية، استطاعت تقليل التأثير السلبي للإجهاد المزمن على جانب رئيسي من وظائف المبيض.

وقال الدكتور لوبا سومينسكي، أحد كبار الباحثين في الدراسة، إن الدراسة أظهرت الحاجة إلى مزيد من البحث حول التأثير طويل الأجل للتوتر المزمن على الخصوبة ودور الجريلين في تنظيم هذه الآثار، ولكن النتائج الحالية يمكن أن يكون لها آثار بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قضايا الخصوبة الكامنة ".

مضيفا: "الإجهاد جزء لا يتجزأ من حياتنا ومعظمنا يتعامل معه بكفاءة عالية دون مشاكل صحية كبيرة".

وتابع:" إن النساء الشابات وغير الأصحاء قد يتعرضن فقط لتأثيرات مؤقتة من الإجهاد على وظيفتهن الإنجابية".

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وأوضح الباحثون أن هذه الدراسة تشير إلى أنه قد تكون هناك علاقة بين الأكل والتوتر والوظيفة الإنجابية، مشيرين إلى أنه "نظرا لإرتباط هرمون "الجريلين"، ارتباطا وثيقا بالجوع والتغذية، فإن هذه النتائج توحى على نطاق واسع جدا أن العادات الغذائية قد تكون قادرة على تعديل تأثيرات الإجهاد على الخصوبة.

وقالت سارة سبنسر، الباحثية المشاركة في الدراسة، إن الدراسة تشير إلى أنه قد تكون هناك علاقة بين الأكل والتوتر والوظيفة الإنجابية، رغم أننا نحتاج إلى القيام بمزيد من العمل لتقييم ذلك بشكل كامل".

وهرمون "الجريلين"، هو هرمون استقلابي يثير الإحساس بالجوع ويزيد من تناول الطعام ويعزز تخزين الدهون، ويتم إفرازه عندما يشعر الإنسان بالتوتر.

وفي هذه الدراسة الجديدة التي أجريت على مجموعة من الفئران، درس الباحثون كيف يمكن لهرمون "الجريلين" التأثير في آثار الإجهاد المزمن وعلى وظائف المبايض.

وقال الباحثون: "يرتبط طول عمر الإناث التناسلي ارتباطًا وثيقًا بعدد البصيلات البدائية في المبيض".

وأضافوا": "إن فقدان بعض هذه البصيلات البدائية مبكرًا غالبًا ما يكون تنبؤًا بتدهور وتناسل الإنجاب في وقت مبكر".