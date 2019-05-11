دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع خدمات بث الموسيقى من جوجل تصل بعدد مشتركيها إلى 15 مليون مشترك ظهر على التقنية بلا حدود.

أشار تقرير جديد من بلومبرج إلى أن خدمات بث الموسيقى الخاصة بعملاق البحث Google Play Music وYouTube Music قد وصلت بعدد مشتركيها إلى 15 مليون مشترك.

تواجه شركة جوجل منافسة كبيرة من خدمات بث الموسيقى الأكثر شعبية المقدمة من ابل Apple Music وSpotify، حيث كشف تقرير جديد من بلومبرغ على أن عدد مشتركي خدمة بث الموسيقى Google Play Music وYouTube Music من جوجل يصل فقط إلى 15 مليون مشترك، في الوقت الذي يصل عدد مشتركي Apple Music إلى 50 مليون، بينما يصل مشتركي Spotify إلى 100 مليون مشترك.

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ولقد أكدت شركة جوجل على أن قاعدة مستخدمي YouTube Music مع خدمة البث المميزة قد إرتفعت بنسبة 60% سنوياً، حيث يصل قيمة الإشتراك الشهري للخدمة 9.99 دولار، بينما يصل قيمة الإشتراك لمدة 6 أشهر إلى 14.99 دولار، كما تقدم جوجل YouTube Music مجاناً على مكبرات Google Home الصوتية مع الإعلانات.

المصدر

هذا الموضوع خدمات بث الموسيقى من جوجل تصل بعدد مشتركيها إلى 15 مليون مشترك ظهر على التقنية بلا حدود.