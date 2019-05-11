داخلية البحرين تتهم أكبر مرجعية شيعية في البلاد بـ"التعاطف مع الإرهاب"

المنامة / الخليج 365

اتهمت وزارة الداخلية البحرينية، مساء السبت، عبد الله الغريفي، الذي يعد أكبر مرجعية شيعية بالبلاد، بـ"التعاطف" مع الأعمال الإرهابية.

جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، دون أن يذكر ما إذا كان تم اتخاذ إجراء بحق الغريفي من عدمه في ظل هذا الاتهام.

وجاء في البيان أن "منبر الغريفي لم يصدر منه إدانة للأعمال الإرهابية، بل عكس تعاطفا وقبولا لها".

وأشار إلى أن تلك الأعمال راح ضحيتها 22 من الشرطة، و4 آلاف مصاب، إضافة إلى الأهداف الحيوية التي تم مهاجمتها، دون تفاصيل عن تلك الأعمال.

وشدد على أن "الأصوات المنحازة -التي تبرر مخالفة القانون ولا تلتزم بمقتضيات المصلحة الوطنية ولا تحافظ على الهوية الوطنية العروبية، لا مكان لها في تطلعاتنا الوطنية المستقبلية".

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وتابع البيان أن "المصلحة الوطنية تقتضي أن يتحمل الجميع مسؤولياته من خلال القيام بدور مهم ومساند لجهود تعزيز الاستقرار".

ولم يتسن الحصول على تعليق من الغريفي في بلد تعج بتواجد شيعي قاد مظاهرات لافتة عام 2011، فيما تقول البحرين عادة إنه لا تفرق بين عناصر المجتمع لديها.

ومؤخرا، شهدت البحرين انتقادات وتحفظات متتالية على خلفية مقابلة أجراها نواب برلمانيون مع الغريفي، الأربعاء، الذي سبق أن التقاه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، مطلع مايو/أيار الجاري.

وقال رئيس الوزراء، خلال زيارته الغريفي بمنزله، إن "المجتمع سيبقى أبد الدهر عصيًا على كل محاولات الفرقة والانقسام"، وفق ما نقلته وكالة "بنا".

وبعدها بيومين، أكد ديوان رئيس الوزراء البحريني، في توضيح، أن زيارة آل خليفة كانت ردا على زيارة الغريفي لتعزية رئيس الوزراء، وضمن زيارات الأخير للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع.



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