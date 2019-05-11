مسؤول فلسطيني: إسرائيل تعيد فتح معبر "كرم أبو سالم" الأحد

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365



أعلن مسؤول فلسطيني، السبت، عزم إسرائيل إعادة فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري، جنوبي قطاع غزة، الأحد.

وفي تصريح للأناضول، قال "رائد فتوح"، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، إن المعبر الرابط بين غزة وإسرائيل سيستأنف عمله بشكل طبيعي الأحد، بعد أن أغلقته تل أبيب في 4 مايو/أيار الماضي، إثر تصعيد عسكري على القطاع.

وأضاف "فتوح" أن اللجنة، التابعة للسلطة الفلسطينية، أبلغت الشركات المحلية بالقرار الإسرائيلي لاستئناف نقل البضائع.

و"كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة.



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وشهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا استمر نحو 3 أيام، شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة، فيما أطلقت الفصائل رشقات من الصواريخ على مستوطنات وبلدات قريبة.



وأسفر التصعيد عن استشهاد 27 فلسطينيا (بينهم 4 سيدات، وجنينين، ورضيعتين، وطفل)، وإصابة 154 مواطنا، حسب وزارة الصحة.



وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، حسب الإعلام العبري.



وفجر الإثنين الماضي، أعلنت قناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس) توصل الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق نار برعاية مصرية وأممية.





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