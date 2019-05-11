السعودية: القضاء على "خلية إرهابية" بالقطيف

الرياض/ الخليج 365



أعلنت السلطات السعودية، السبت، القضاء على "خلية إرهابية" تتألف من 8 عناصر بمحافظة القطيف شرقي البلاد.



وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية إن الجهات المختصة (لم تسمها) كشفت عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثا تعتزم القيام بعمليات إرهابية بالبلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس).



وأضافت أنه تم القضاء على الخلية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، وكانت تعتزم استهداف منشآت حيوية ومواقع أمنية بالبلاد.



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وفي وقت سابق السبت، أفاد إعلام سعودي من بينه فضائية العربية، مقتل "مطلوبين" (لم يحدد عددهم) إثر عملية أمنية في القطيف.

ونفذت السعودية عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل "مطلوبين".



ومحافظة القطيف، ذات التواجد الشيعي، خرجت في أعوام سابقة في مظاهرات مطالبة بإصلاحات، غير أن السلطات تقول أن ثمة عناصر بالمحافظة تتحرك وفقا لأجندات خارجية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.