المشي_مع_العرفج.. مبادرة توعوية لحياة صحية

صحيفة الخليج الالكترونية

شهدت مبادرة الإعلامي أحمد العرفج التي أطلقها بعنوان “المشي مع العرفج” تفاعلا كبيرا من مواطنين ومقيمين، والتي تستهدف تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة للجميع، وحظيت بإقبال لافت من قبل الكثير من المؤسسات الخيرية والاجتماعية.

ويقول الكاتب الدكتور أحمد العرفج، إن الكتابة تحتاج إلى مصنع، ومصنعها هو المشي، موضحا أنه دائما ما يحمل معه ورقة وقلما، أثناء المشي، وينتج في كل مرة 6 أفكار لمقالاته، وبرنامجه.

وأوضح أنه بدأ مبادرته “المشي مع العرفج”، بصحبة الفنانين والمشاهير، وأولهم الفنان محمد عبده، لنشر ثقافة المشي في المجتمع، موضحا أن الكثيرين تغيرت حياتهم، بفضل تلك المبادرة، وأنه دائما ما يتلقى رسائل من شباب يشكرونه على تسببه في تغيير حياتهم بفضل المشي.

وأضاف أنه تعلق برياضة المشي، منذ أكثر من 20 عاما، وبدأ التفكير فيما قد يمكنه تقديمه لثقافة المشي، فذهب للمكتبة العربية، ولم يجد بها أي كتاب عن المشي، فألّف كتابا فلسفيا، عن المشي عند الأنبياء والفلاسفة، والمثقفين والناس العاديين.

وأوضح أنه حتى يريح القراء جعل الكتاب صغيرا، يمكن حمله في الجيب أثناء المشي، لافتا إلى أن هناك دراسة تفيد بأن أفضل طريقة لحل الخلافات بين الزوجين، تكون أثناء المشي.

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ولفت إلى أنه يفضل أن يسير الشخص ساعة يوميا، لكن إذا لم يستطع فعليه ألا يترك المشي تماما، موضحا أن المشي رياضة الفقراء، ومسألة الأندية النسائية مشقة على النفس، فالسيدة يمكنها المشي في أي مكان كالمنزل والحي.

والمشي من أقدم الرياضات التي عرفها الإنسان، ومن يراجع كتب التراث يجدها حافلة بالتواصي بالمشي، ولعل أقربها إلى الذاكرة وصية طبيب «الحَجَّاج بن يوسف» عندما قال له: «إذا تعشيت فامشِ ولو على شوك»، أو كما يقول العرب: «من تعشى فليتمشَ»!

كما أن العرب تحث على «دوام المشي» من خلال المثل المشهور القائل: «من ترك المشي تركه المشي»، ولن أتحدث عن المشي وأنواعه، فله أنواع كثيرة مثل: مشية الدلال، ومشية الحزين، ومشية الغربلة، وآخرها مشية عارضة الأزياء التي تسمى «Cat Walk»!

و«أحمد العرفج» يعتبر نفسه من «المشَّائين بغير نميم»، بحيث ينفق من وقته كل يوم ما بين ساعتين إلى ثلاث، وإن كان لا يظهر على «خديه المربربين»؛ لذا ابتكر الرجل طريقة للاستفادة من هذا الوقت، الذي يسميه الإنجليز «الوقت الميت»!

فمثلاً في بريطانيا، بدلا من التحديق في الوجوه، والتطفل على أجساد الآخرين والأخريات بالنظر إليها، أخذ «الرجل» يقرأ كتبًا بأذنه عبر سماعها؛ لأن المعرفة في مغامرتها الفكرية الأولى كانت «شفاهية لسانية تأتي عبر التلقي»!

أما في جدة، فـ«أحمد» يتعهد نفسه يوميًا بالمشي؛ على حدود «مقبرة الفيصلية»، بأن «كل نفس ذائقة الموت».. ولا تنس أن الشاعر«أدونيس» يقول: «لأنني أمشي أدركني نعشي»!