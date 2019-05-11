الدولية_للهجرة: نزوح أكثر من 63 ألف شخص في #طرابلس

الخليج - واس

نزح أكثر من 63 ألف شخص من منازلهم منذ بداية الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن أغلب العائلات نزحت إلى وسط طرابلس وجبل نفوسة ومدن أخرى على طول الشريط الساحلي غرب ليبيا، مبينة أن العائلات التي نزحت إلى مناطق قريبة من الاشتباكات ما زالت معرضة للخطر.

وأشارت المنظمة إلى وجود أكثر من 3 آلاف مهاجر في مراكز الإيواء في طرابلس والمناطق القريبة منها.