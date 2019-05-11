إدارة نادي #الوحدة تبرم عقداً استثمارياً مع عيادات المنطقة العلاجية الطبية

صحيفة الخليج الإلكترونية

أبرمت إدارة نادي الوحدة عقداً استثمارياً مع عيادات المنطقة العلاجية الطبية لتجهيز مركز علاج وتأهيل طبي لإصابات الملاعب ” رجال-نساء ” داخل مقر النادي وبأحدث الأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة في هذا المجال على أن يتمتع لاعبي النادي بالعلاج المجاني في هذا المركز .

كماقدمت إدارة النادي شكرها للجنة الاستثمار في النادي برئاسة المهندس أحمد زهير عبدالصمد القرشي ونائبه عبدالعزيز خيمي على مجهوداتهما الكبيرة خلال هذا الموسم وجلب استثمارات مميزة سواء على مستوي عقود الرعاية أو البنية التحتية للنادي بما يتوافق مع فكر وتوجه مجلس الإدارة .