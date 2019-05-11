صورة : لاعب #النصر يتسلم جائزة قبل لقاء اليوم

صحيفة الخليج الإلكترونية تسلم مهاجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله من رابطة الدوري السعودي للمحترفين جائزة أفضل لاعب في الجولة 28. وكانت الجائزة عبارة عن مبلغ “عشرة الآف ريال سعودي” .

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