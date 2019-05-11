رئيس #الاتحاد_الآسيوي لكرة القدم يستعرض مع رئيس الاتحاد #الياباني خطط التطوير الآسيوية

صحيفة الخليج الإلكترونية واس استقبل معالي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما الذي يزور مملكة البحرين حالياً .

ورحب معاليه بالسيد تاشميا , منوها بالأدوار الحيوية التي يلعبها الاتحاد الباباني لكرة القدم على صعيد النهوض بمسيرة اللعبة في بلاده , مشيداً بالمكانة المتميزة التي تحتلها اليابان على خارطة كرة القدم الآسيوية وما حققته من إنجازات متواصلة في العديد من الاستحقاقات الكروية .

واستعرض رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال اللقاء الخطط المستقبلية للاتحاد القاري الهادفة إلى تحقيق التطوير المنشود في مسيرة الكرة الآسيوية على جميع المستويات مبنياً أن التعاون والتنسيق المستمرين بين الاتحاد الآسيوي وبقية الاتحادات الوطنية يعد أحد أهم أدوات الوصول إلى التنمية المرجوة في اللعبة على الساحة القارية.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الباباني دعمه لجهود معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في قيادة مسيرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نحو التقدم والنماء مؤكداً حرص اتحاده على التفاعل الإيجابي مع مساعي الاتحاد القاري نحو رسم ملامح المستقبل المشرق لكرة القدم الآسيوية على مختلف الأصعدة.

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