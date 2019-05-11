توقعات #الطقس غدا.. #أمطار_رعدية مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة على معظم المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك مناطق الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى المنطقة الشرقية، تتأثر غدًا الأحد، باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

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وأشارت إلى استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض .

وعن حركة الرياح السطحية، قالت هيئة الأرصاد، إنها تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 -35كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.